السبسي يكشف عن مبادرة لـ“لم شمل“ حزب نداء تونس

قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، مساء الخميس، إنه سيعلن قريبًا عن مبادرة وطنية لـ“لم شمل حزب نداء تونس“.

وشدد السبسي في تصريحات لموقع ”التونسيون“ أن المبادرة ”ستكون استمرارية لنتائج المؤتمر الانتخابي الأخير، وذلك بهدف وضع حد للانقسامات والخلافات المتصاعدة بين قيادات الحزب في الآونة الأخيرة“.

وأكد أن ”هذه المبادرة لن تكون ضد أي طرف، وستكون من أجل طي الخلافات الجديدة والقديمة التي لحقت بالحزب“.

وأوضح أن ”الأوضاع داخل نداء تونس، فرضت عليه قرار عدم الاكتفاء بدور المحايد، وسيعلن خلال الأيام القليلة القادمة، عن مبادرة وطنية لإعادة بناء النداء الموحد“، على حد وصفه.

وأوضح أنه ”رغم تمسكه بكونه رئيسًا لكل التونسيين، وأنه لا يتدخل في شؤون الأحزاب، إلا أن ذلك لا يتناقض ومسؤوليته في وضع كل ثقله الآن وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس، من أجل إعادة بناء نداء تونس”.

وتابع أن ”تونس اليوم في حاجة إلى مشهد سياسي وحزبي غير مختل، وإلى إعادة الثقة في الطبقة السياسية وفي الأحزاب السياسية خاصة“.

واعتبر أن حزب نداء تونس، ”رغم كل المشاكل والأزمات التي مر بها، ما زال قادرًا على أن يقدم عرضًا سياسيًا يقبل عليه التونسيون، وأنه انطلاقًا من هذه القناعة فإنه سيتحرك من أجل توحيد العائلة الندائية“.

وبشأن الأوضاع العامة في البلاد، وخاصة الأزمة الاقتصادية الصعبة، التي انعكست بصفة سلبية على أوضاع المواطنين من خلال تدهور المقدرة الشرائية، أكد السبسي، أن ”أصل الأزمة اليوم في تونس، هو سياسي بامتياز في المقام الأول“، وفق قوله.

وأرجع السبسي هذه الأوضاع إلى ”الأزمة التي شهدها حزب نداء تونس، والتي رمت بظلالها على المشهد السياسي، وعلى أداء الحكومة“.