تونس.. الهيئة العليا للانتخابات ترفض أكثر من 60 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، رفض أكثر من 60 ملفًا لمرشحين للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن العدد قابل للارتفاع، وذلك لعدم توفّر العدد الكافي من التزكيات.

وقال عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إنّ ”الإعلان عن القائمة المقبولة أوليًا سيكون يوم الـ14 من أغسطس/آب الجاري، على أن يتم يوم الـ31 من نفس الشهر الإعلان عن القائمة النهائية“.

وقبلت هيئة الانتخابات التونسية، حتى يوم الـ9 من أغسطس/آب الجاري، 97 ملف مرشح للانتخابات الرئاسية، منهم 80 مرشحًا مستقلًا، وذلك بعد أسبوع من فتح باب قبول الترشح للاستحقاق الرئاسي.

ووصف مراقبون، الارتفاع الكبير في عدد المرشحين، للاستحقاق الرئاسي بـ“المهزلة“، التي يبحث أصحابها عن الشهرة والظهور الإعلامي، خصوصًا أن أغلبهم قدموا ملفات منقوصة من التزكيات.

ويفرض القانون الانتخابي على كل مرشح تقديم 10 آلاف تزكية شعبية أو تزكية عشرة نواب من البرلمان لقبول الملف، غير أن عددًا كبيرًا من المرشحين لم يلتزموا بتقديم التزكيات المطلوبة.