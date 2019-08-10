صحيفة: إسبانيا ”متوجسة“ بسبب تطوير السلاح الجوي المغربي

ذكرت صحيفة مغربية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المؤسسة العسكرية الإسبانية متوجسة من عقد المغرب واحدة من أضخم الصفقات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت صحيفة ”أخبار اليوم“، في عددها اليوم السبت، بأن ”الصفقة الأخيرة لشراء 25 مقاتلة جديدة من طراز F-16 وتحديث 23 أخرى، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، يمكنها أن تبدل التوازن الجيو- استراتيجي في المنطقة“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية، تخوفات الإسبان من تطوير سلاح الجو المغربي، خاصة بعد صفقة طائرات ”الأباتشي“ الجديدة بقيمة مليار ونصف مليار دولار.

وكانت المملكة المغربية قد أبرمت قبل أسابيع صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير محركات وميكانيك سلاح الجو المغربي، فضلًا عن صفقات تسلح أخرى، دون تحديد نوعيتها أو قيمة الصفقة الإجمالية.

وتخص الصفقة محركات من نوع ”220/-220E/-229/-229EEP/ F100-PW-100/-200/-”، وهي محركات متطورة جدًا تشتغل بخاصية المحرك التوربيني المروحي النفاث، تستخدم في الطائرات من طراز ”إف 15“ و“إف 16″، وهي الصفقة التي ستسلم في 30 يوليو/تموز 2024.

ويسعى المغرب أيضًا لتطوير أسطوله الجوي بطائرات ”سبارتان“ المتطورة، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 130 مليون يورو.

وتشهد علاقات الرباط ومدريد خلافًا مزمنًا؛ بسبب مدينتي سبتة ومليلة الساحليتين اللتين تسيطر عليهما إسبانيا في أقصى شمال المغرب، وتطالب الأخيرة بأحقيتها فيهما.