المغرب.. إصابة 10 سياح صينيين بحادث دهس ”غير متعمد“

أصيب 10 سياح صينيين و4 مواطنين مغاربة، جرّاء حادث دهس ”غير متعمد“ تسبب فيه مراهق في المدينة القديمة في فاس.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إن ”قاصرًا يبلغ من العمر 15 سنة تسبب في إصابة 14 شخصًا بجروح غير عمدية متفاوتة الخطورة، من بينهم 10 سياح من الجنسية الصينية، وذلك بعدما استعمل سيارة دون إذن مالكها في منطقة بوجلود السياحية في مدينة فاس”.

ووقع الحادث في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من السياح بصدد التقاط صور تذكارية في المدنية العتيقة في فاس التي تعتبر مزارًا سياحيًا.

وأضاف المصدر نفسه أن ”القاصر كان قد توجه إلى السيارة المتوقفة بالقرب من منحدر دون إذن مالكها، ما تسبب في انحدارها بسرعة وإصابة أربعة مواطنين مغاربة وعشرة سياح أجانب كانوا يلتقطون صورًا بالقرب من المكان عينِه“.

ونفت مصادر محلية أن يكون الحادث متعمدًا أو ذا خلفية إرهابية، حيث باشرت السلطات الأمنية التحقيق لكشف ملابساته والظروف المحيطة به.