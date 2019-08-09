تونس: الشاهد ومورو يقدّمان ملفي ترشحهما لانتخابات الرئاسة

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أودع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، ملّف ترشّحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتزكيات من نواب حزبه ”تحيا تونس“ في البرلمان، وسط حضور عدد من أنصاره. وأمس الخميس أعلن الشاهد رسيمًا قرار خوضه السباق الانتخابي، عندما قال إنّ ”الأيام أثبتت أنه ليس مرشح حركة النهضة و(عصفورها النادر)، مثلما روّج له البعض مؤخرًا“. في سياق…