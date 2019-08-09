ليبيا.. مقتل طفل في قصف لـ“المعارضة التشادية“ على بلدة مرزق

قتل طفل وأصيب باقي أفراد أسرته، في قصف شنه مسلحو المعارضة التشادية على بلدة ”مرزق“ جنوب ليبيا.
وذكرت صفحة المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن قصفًا بالأسلحة الثقيلة من قبل مجموعات مسلحة تنتمي للمعارضة التشادية استهدف عدة أحياء بالبلدة، ما أسفر عن مقتل طفل وجرح باقي أفراد أسرته التي نزحت من مقر سكنها السابق بعد دخول المسلحين للبلدة الأسبوع الماضي.
يذكر أن مجموعة مسلحة يقودها القيادي التباوي حسن موسى المدعوم من حكومة الوفاق، هاجمت البلدة منذ الخميس الماضي، وقصفت أغلب أحيائها، وهجرت المئات وخطفت عشرات الشباب قبل أن يُعثر على عدد منهم مقتولًا في عدة أماكن من البلدة.