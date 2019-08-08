ليبيا.. العثور على جثة مسؤول في طرابلس اختطف منذ يومين

أعلنت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، اليوم الخميس، مقتل أحد مسؤوليها بعد يومين من اختطافه في العاصمة طرابلس.

ووفق منشور الوزارة عبر صفحتها على ”فيسبوك“، فقد عُثر على جثة وليد عبدالرحمن الترهوني مدير إدارة المتابعة بالوزارة مقتولًا، بعد اختطافه منذ يومين.

وذكر بيان الوزارة: ”تنعى وزارة العدل وليد عبدالرحمن الترهوني مدير إدارة المتابعة بالوزارة والذي اغتالته يد آثمة، بعد أن تم اختطافه من قبل مجهولين خلال الأيام الماضية“.

والحقوقي المعروف وليد الترهوني من سكان مدينة البيضاء، وهو نجل التربوي الشهير عبدالرحمن الترهوني.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل أخرى عن الواقعة، لكنّ وسائل إعلام ليبية قالت إنّ جثمان الترهوني وجدت عليه آثار تعذيب وكدمات.