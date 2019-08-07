الجيش الليبي: دمرنا طائرة عسكرية في مطار مصراتة الدولي

قصفت مقاتلات سلاح الجو التابعة لـ الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، مرتين، القاعدة الجوية في مصراتة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، على صفحته بموقع ”فيسبوك“: إن ”نسور سلاح الجو دمروا طائرة مقاتلة من نوع L39 على مدرج مطار مصراتة العسكري، أثناء قصفها مدنيين في تخوم طرابلس”.

وذكر البيان، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، تؤكد على عدم استخدام المطار للعمليات العسكرية من قبل ميليشيات مسلحة، محذرًا من أن أي طائرة ستخرج من مطار مصراتة سوف يتم استهدافها من قبل سلاح الجو.

وكانت الطائرات التابعة للجيش الليبي، دمرت في المكان نفسه طائرة شحن، قالت إنها كانت قادمة من تركيا، وبها حمولة من الصواريخ الخاصة بالطائرات المسيرة.