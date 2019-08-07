تونس.. صهر الغنوشي يرفض ترشيح حركة النهضة لعبدالفتاح مورو

أجج ترشيح نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان المؤقت، عبد الفتاح مورو، لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية، الخلافات داخل الحركة بسبب رفض قيادات بارزة خوض غمار الاستحقاق الانتخابي بمرشح من داخل الحركة.

وعبّر القيادي في حركة النهضة، رفيق عبد السلام، عن رفضه قرار مجلس الشورى القاضي بترشيح شخص من داخل الحركة لخوص غمار الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، واصفًا القرار بـ ”الخاطئ“.

وكتب رفيق عبد السلام – وهو صهر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي – في تدوينة نشرها على صفحته على ”فيسبوك“: ”رغم احترامي وتقديري للشيخ عبد الفتاح مورو، فإن اختيار مرشح من داخل النهضة خيار خاطئ، ولا يستجيب لمقتضيات المرحلة… الوحدة على الخطأ هي وحدة مغشوشة ومزيفة“.

وتعارض القيادات البارزة داخل حركة النهضة، ترشيح شخص من داخل الحركة لخوض السابق الرئاسي، في حين يصرّ الشق الموالي لرئيس الحركة راشد الغنوشي على ضرورة ترشيح شخصية من الحركة تكون قادرة على تجميع التونسيين والفوز بكرسي قرطاج.

في المقابل، قال القيادي بحركة النهضة عماد الخميري، في تصريح صحفي، إن ”الشيخ عبد الفتاح مورو يحظى بتقدير واحترام واسعين في تونس، وهو شخصية وفاقية وقادر على توحيد وتجميع التونسيين وإيجاد التوافق، وهو ما تحتاجه تونس حاليًا“، وفق تعبيره.

وقبل ذلك، غادر عبداللطيف المكي، القيادي البارز في حركة النهضة التونسية، اليوم اجتماع مجلس شورى الحركة، إثر خلافات واسعة حول مرشح النهضة للانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها البلاد في 15 أيلول/ سبتمبر القادم.

وأكدت مصادر من داخل الحركة لـ ”إرم نيوز“، أن اجتماعات الحركة شهدت نقاشات غير مسبوقة سرعان ما تطورت إلى خلافات حادة بين من يطالب بأن يكون مرشح الحركة من داخلها (راشد الغنوشي وعبدالفتاح مورو)، وبين من يطالب بمرشح من خارجها (عبدالكريم الزبيدي ويوسف الشاهد).

ولم تشهد حركة ”النهضة“ على امتداد السنوات الماضية وخلال الاستحقاقات الانتخابية التي خاضتها خلافًا بهذا الحجم حول أسماء المرشحين للاستحقاقات الانتخابية، وفق مراقبين.

وقرر مجلس شورى حركة النهضة، ترشيح نائب رئيسها ورئيس البرلمان المؤقت عبدالفتاح مورو لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في تونس يوم 15 أيلول / سبتمبر 2019.

واتخذ مجلس شورى الحركة هذا القرار بأغلبية 98 صوتًا لفائدة ترشيح مورو للانتخابات الرئاسية، بعد اجتماعات متواصلة امتدت على أكثر من ثلاثة أيام، ناقش خلالها مجلس الشورى والمكتب التنفيذي للنهضة فرضيات عديدة.

وعبد الفتاح مورو هو أول مرشح للرئاسة في تاريخ حركة النهضة الإسلامية منذ الثورة التونسية، حيث لم تقدم مرشحًا في انتخابات العام 2014.