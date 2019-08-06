حركة النهضة التونسية ترشح عبدالفتاح مورو لانتخابات الرئاسة

قرّر مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية ترشيح نائب رئيسها ونائب رئيس البرلمان عبدالفتاح مورو لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستُجرى في تونس يوم 15 سبتمبر 2019 .

واتخذ مجلس شورى الحركة هذا القرار بإجماع كل الأعضاء، بعد اجتماعات متواصلة امتدت على أكثر من ثلاثة أيام، ناقش خلالها مجلس الشورى والمكتب التنفيذي للنهضة عديد الفرضيات .

وكانت أغلب الآراء داخل مؤسسات حركة النهضة تدفع في سياق ثلاث فرضيات أساسية، الأولى تتبنّى ضرورة التصويت لمُرشّح من داخل الحركة أما الثانية فتدافع عن ضرورة التصويت لصالح رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، والثالثة ترى أنه من مصلحة الحركة التصويت لصالح وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي الذي يحظى بدعم شعبي كبير .

واستقرّ موقف الحركة على دعم عبدالفتاح مورو، الذي اقترحه رئيس الحركة راشد الغنوشي مرشّحً رسميًّا للحزب، مؤكّدًا أنه لا يرغب في الترشح لهذا المنصب وطالبًا تزكية مورو .

والجدير بالذكر أن حركة النهضة الإسلامية التزمت الحياد في الانتخابات الرئاسية التي أنجزت في تونس سنة 2014، لكن أغلب قواعدها صوتت لصالح الرئيس السابق منصف المرزوقي .

ويُذكر أن تونس تستعد لإنجاز الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ،بعد وفاة رئيسها ،الباجي قائد السبسي .