الجيش الليبي يسيطر على تمركزات جديدة جنوبي طرابلس

أحرز الجيش الوطني الليبي تقدمين جديدين في المعارك التي دارت الاثنين في محاور القتال بجنوب وشرق العاصمة طرابلس.

وقال مصدر في رئاسة الأركان العامة لـ“إرم نيوز“ إن الوحدات القتالية تمكنت من التقدم في محور عين زارة بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات حكومة الوفاق ونفذت عملية نوعية أسفرت عن السيطرة على تمركزات جديدة وطرد المليشيات منها في محيط مسجد فطرة.

وأشار المصدر إلى أن قطاعات الجيش شنت هجومًا مباغتًا في محور خلة الفرجان وكبدت المليشات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وواصلت التقدم باتجاه شارع الهمبورقه.

وأعلن قائد محور عين زارة اللواء فوزي المنصوري في تصريح صحفي أن الجيش وضع اللمسات الأخيرة على عملية اقتحام طرابلس التي قد تحدث في أي وقت.

وفي الإطار ذاته، قال الجيش الليبي إنه نفذ مساء الاثنين عدة غارات جوية على أهداف لمسلحين في جنوب ليبيا والتي سبق لها الاعتداء على مدينة مرزق .

وأشار المركز الإعلامي لعمليات الكرامة إلى أن القوات الجويّة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي نفذت 5 غارات جوية استهدفت فيها عدة تمركزات لقوات يقودها حسن موسى أغلبهم من المرتزقة التشادية.

صفحة المركز أشارت إلى أن الضربات الجوية نفذتها طائرات تابعة للجيش الليبي في تمام الساعة الثامنة من مساء الاثنين وأضافت بأن الإصابات كانت دقيقة ومؤثرة .

يذكر أن مجموعات مسلحة من المعارضة التشادية تابعة لحسن موسى اقتحمت بلدة مرزق صباح الأحد وحاصرت بعض الأحياء وقصفتها بالهاون والمدفعية المحمولة على السيارات.