الجيش الليبي يعلن ”اغتيال“ قيادي ”ميليشياوي“ في طرابلس

قال مصدر عسكري ليبي إن خلايا مؤيدة للجيش الليبي داخل طرابلس بدأت في القيام بعمليات نوعية ضد الميليشيات المسلحة بالعاصمة الليبية تستهدف مواقع تلك الميليشيات.

ووفقًا لصفحة المكتب الإعلامي لعمليات الكرامة، فإن مجموعة من شباب طرابلس المؤيد للجيش الليبي قامت بعملية نوعية استهدفت أحد القيادات الميليشياوية في العاصمة الليبية.

وأشارت إلى أنه تم خلال العملية اغتيال القائد الميليشياوي ابراهيم الجدي، وهو آمر فصيل من ميليشيا ”المدينة“، مضيفة أن استهداف الجدي كان في منطقة المدينة السياحية طرابلس، حيث يتمركز الفصيل الذي يقوده.

وأكدت مجموعات مؤيدة للجيش الليبي في بيانات سابقة أنها ستواصل استهداف أي تجمعات أو شخصيات قيادية تدخل مناطقهم لاتخاذها محاور عمليات أو تحاول اتخاذ المدنيين دروعًا بشرية في حربها ضد الجيش الوطني.