متقدم لرئاسيات تونس يعد بالسماح بتعدد الزوجات

قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين، 3 طلبات لمرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي ستجري في تونس في 15 أيلول / سبتمبر المقبل.

ومن بين المرشحين شخص يدعى عمارة سعد اللاوي بن عباس (70 عامًا) قدّم طلب ترشحه منقوصًا من التزكيات وقال إنه سيسمح بتعدد الزوجات في تونس إذا فاز بمنصب رئاسة تونس.

وقال سعد اللاوي بن عباس، في تصريح إعلامي، إن برنامجه يقوم على “إنقاذ البلاد وتكريس الحرية والديمقراطية والقضاء على العنف والسماح بتعدد الزوجات، وتشغيل الشباب بتوفير 24 ألف موطن شغل وتخصيص منح بـ500 دينار (حوالي 178 دولارًا) لكل مواطن“.

ومنذ الانطلاق في قبول الترشحات لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، الجمعة الماضي، أثار عدد من المترشحين الجدل بخصوص ملابسهم وبرامجهم التي كانت مدعاة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد مقدمي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 18 طلب ترشح، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وينص قانون الانتخابات على ضرورة تقديم المرشح للانتخابات الرئاسية ملفًا يضمّ 10 آلاف توقيع لناخبين تونسيين من 10 دوائر انتخابية، أو تزكية 10 نواب من البرلمان.

يذكر أن باب قبول الترشحات للاستحقاق الانتخابي سيغلق يوم 9 أغسطس / آب الجاري، في حين لم تعلن بعد الأحزاب الكبرى في البلاد (النهضة ونداء تونس) عن مرشحيهم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.