ليبيا.. أنباء عن إصابة قائد ”المرتزقة التشاديين“ في قصف للجيش على مدينة مرزق

ذكرت وسائل إعلام ليبية رسمية، يوم الاثنين، أن قائد جماعات المرتزقة التشادية، حسن موسي التباوي، أصيب في الغارة التي نفذها سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي ليلة الأحد، على رتل تابع لتلك الجماعات بالقرب من مدينة مرزق الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة عن مصادر عسكرية، أن ”معلومات وردت عن إصابة حسن موسي التباوي قائد عصابات المرتزقة التشادية“.

وأشارت المصادر إلى أن ”مدينة مرزق تتعرض منذ 4 أيام لهجوم من جماعات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية ”، محذرًا من أن الوضع الإنساني في المدينة حرج للغاية“.

ودعا عضو مجلس النواب علي السعيدي، الأجهزة الأمنية والشرطية، إلى ”التدخل وإنقاذ مدينة مرزق من الاعتداء الذي تتعرض له“ مبينًا أن ”عدد ضحايا هذا الاعتداء وصل إلى 19 قتيلًا“.