الجيش الليبي يطارد مجموعات تشادية هاجمت بلدة مرزق

قال مصدر عسكري ليبي مساء الأحد إن الجيش الليبي شنّ عدة غارات جوية استهدفت مسلحين جنوب البلاد بالقرب من الحدود التشادية.

ووفقًا لصفحة المكتب الإعلامي لعملية الكرامة فإن الغارات الجوية استهدفت عدة مسلحين تابعين للجماعات التشادية المعارضة، وكذلك بعض المسلحين التابعين لبعض الجماعات الإرهابية الليبية مدعومة من حكومة الوفاق.

يذكر أن مجموعات مسلحة من المعارضة التشادية تابعة لحسن موسى اقتحمت بلدة مرزق صباح الأحد وحاصرت بعض الأحياء وقصفتها بالهاون والمدفعية المحمولة على السيارات.

وقال شاهد عيان مصدر ببلدية مرزق فإن مقاومة شرسة أبداها أهالي البلدة مع رجال الأمن، مضيفُا أن بعض سرايا القوات المسلحة وصلت للمنطقة ودخلت في اشتباكات قوية مع المهاجمين أدت إلى انسحابهم خارج البلدة.