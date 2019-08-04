تونس.. سرقة ”تزكيات“ مرشح رئاسي وبيعها لمنافسيه

أقدم متطوعون داعمون لمرشح الانتخابات الرئاسية في تونس، قيس سعيد على سرقة ”تزكيات“ المرشح وبيعها لمرشحين آخرين.

وكتب أحد المتطوعين في حملة دعم مرشح يدعى رضا ممون، في تدوينة نشرها على ”فيسبوك“، أن ”عددًا من المتطوعين لحملة قيس سعيد أغلقوا هواتفهم وباعوا التزكيات لمترشحين آخرين“.

وحسب القائمين على حملة ”سعيد“ فإن الأخير تمكن فقط من جمع 5 آلاف تزكية، فيما ينص قانون الانتخابات على ضرورة تقديم المرشح للانتخابات الرئاسية ملفًا يضم 10 آلاف توقيع لناخبين تونسيين من 10 دوائر انتخابية، أو تزكية 10 نواب من البرلمان.

وفي وقت سابق، أكد سعيد أنه ”لن يكون مرشحًا لأي حزب في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، حيث سيترشح كمستقل، نافيًا في الوقت نفسه بأن يكون له اتصالات مع أي حزب سياسي، أو قبول دعم للترشح.

وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الذين أودعوا ملفاتهم بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مترشحًا مع نهاية اليوم الثالث من مدة تقديم الترشحات، الذي تم فتحه الجمعة 2 آب/أغسطس الجاري.