القبض على ”أبو القعقاع“ في تونس

ألقت عناصر الأمن التونسي المختصة في مكافحة الإرهاب، القبض على متشّدد يُدعى ”أبو القعقاع“، في منطقة ”الحنشة“ بمحافظة صفاقس، جنوب العاصمة تونس.

وأكّدت مصادر من الفرقة المختصة في مكافحة الإرهاب خلال تصريح لـ“إرم نيوز“، أنّ إلقاء القبض على ”أبو القعقاع“ كان بعد متابعة لتحركاته وجهود استخباراتية امتدت لفترة زمنية.

وتشهد تونس حركة أمنية مكثفة، تزامنًا مع انطلاق تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية، وقرب الانطلاق في الانتخابات التشريعية.

وكشف وزير الداخلية التونسية، هشام الفوراتي، قبل يومين أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط مخطط انتحاري كان يستهدف مطار قرطاج الدولي، وعدة منشآت حيوية في البلاد.

وقال الوزير خلال تصريح إعلامي، إنّ الوحدات الأمنية التونسية تمكنت أيضًا من إيقاف عدة أشخاص متورطين في العمليات الانتحارية التي استهدفت شارع الحبيب بورقيبة والقرجاني في العاصمة تونس، ومنطقة حي الانطلاقة، نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأكد وزير الداخلية، أن الوضع الأمني مستقر، داعيًا إلى المزيد من اليقظة.

وشهدت العاصمة تونس نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، تفجيرات انتحارية متتالية، استهدفت دورية أمنية ومقر وحدة مكافحة الإرهاب في العاصمة تونس، إضافة إلى إقدام متطرف على تفجير نفسه بعد أن حاصرته قوات الأمن في منطقة حي الانطلاقة غرب العاصمة.