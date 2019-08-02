الرئيس التونسي المؤقت يمدد حالة الطوارئ

أعلن الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد، اعتبارًا من 4 آب/أغسطس، وحتى 2 أيلول/سبتمبر 2019.

وجاء إعلان الناصر، بعد أن قام الرئيس التونسي الراحل، الباجي قائد السبسي، بإعلان آخر تمديد لها في بداية شهر تموز/يوليو، بعد خروجه من المستشفى، إثر أزمة صحية تعرّض لها.

وكان السبسي، قد أشار في أكثر من تصريح إعلامي، إلى أنّه لن يوقّع على التمديد في حالة الطوارئ مجدّدًا، محمّلًا البرلمان مسؤولية المصادقة على قانون الطوارئ الجديد.

يذكر أن تونس تعيش حالة طوارئ منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011، استمرت من خلال التمديد فيها لضمان المحافظة على الاستقرار الأمني.