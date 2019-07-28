شخصيات تونسية تتحدث لـ“إرم نيوز“ عن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي (فيديو)

شهدت جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، حضور شخصيات وطنية، عبر عدد منهم لموقع ”إرم نيوز“عن حزنهم لرحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مؤكدين أن الراحل غلب المصلحة العامة على المصالح الأخرى، مشيرين خلال توافدهم إلى مقبرة ”الجلاز“ بالعاصمة تونس إلى إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الراحل، بأن تونس ستبقى قوية.

النائب بالبرلمان التونسي، هاجر بالشيخ أحمد، قالت إن حرارة الطقس لم تمنع التونسيين من تشييع جثمان الرئيس، مشيرة إلى أنها فخورة وتعتز كونها تونسية، وأنه يجب رفع راية الوطن فقط.

من جهتها، قالت النائب بالبرلمان صابرين قوبنطيني، إنه بعد رحيل الباجي قايد السبسي أصبح هناك إحساس بـ ”اليتم السياسي“، مشيرة إلى أنه حتى ولو اختلفوا مع الرئيس الراحل فإنه كان دائمًا يعمل على تجميع مختلف القوى السياسية الوسطية“.

وأضافت قوبنطيني أن السبسي أنقذ البلاد من حرب أهلية وأمن الانتقال الديمقراطي وحقق التوازن السياسي وجمع العائلة السياسية التقدمية.

وأكد السياسي التونسي الطاهر بن حسين أن السبسي رفيق دربه وبدآ معًا مشوار تأسيس حزب ”نداء تونس“ في فترة صعبة، ورغم كل الأحداث فإن تأثير السبسي في تاريخ تونس يبقى إيجابيًا جدًا“.

بدوره، أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أن الجميع حضروا لتوديع الرئيس التونسي ولتثمين الدور الذي قام به السبسي، مشيرًا إلى أن جميع التونسيين توحدوا يوم وفاة رئيسهم وتقاسموا نفس المشاعر والألم.

وترحم النائب في البرلمان نعمان العش على الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مؤكدًا أنه يجب أن ننسى كل الخلافات السياسية في هذا المصاب الجلل.

وقال المدرب التونسي فوزي البنزرتي، أنه تأثر كثيرًا برحيل الباجي قايد السبسي، معتبرًا أنه أحد عمالقة تونس الذين أحبوا البلاد وأنه وظف تاريخه الطويل لخدمتها.

طبيب الرئيس التونسي ذاكر لهيذب، أكد بدوره أنه بإصرار السبسي على العلاج في مستشفى بلاد وعلى يد أطباء تونسيين قدم درسًا للعالم ، وأشار إلى أنه جاء بصفته مواطنًا تونسيًا لوداع رئيسه إلى مثواه الأخير.