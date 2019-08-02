قيادي في ”النهضة“ التونسية: الغنوشي خرج عن تقاليد الحركة وسنضع حدًا لتصرفاته

شن القيادي في حركة النهضة عبداللطيف المكي، هجومًا غير مسبوق على رئيس الحركة راشد الغنوشي، واتهمه بـ“ضرب الديمقراطية والمسألة الأخلاقية“ في الحركة الإسلامية.

وقال المكي في تصريحات لإذاعة ”الديوان أف أم“ الخميس: ”الغنوشي تورط في مسألتين سلبيتين لكن جسم الحركة سليم من تصرفات الغنوشي الذي خرج عن تقاليد الحركة الإسلامية“، وفق تعبيره.

وأضاف المكي: ”النهضة ستضع تصرفات راشد الغنوشي بين قوسين“، مؤكدًا أن ”تصريحاته ليست في إطار المنافسة مع الغنوشي على رئاسة الحركة“.

وتشهد الحركة منذ أشهر تصدعات في بيتها الداخلي تحاول التغطية عليها، لكن بدأت تخرج للعلن في الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع سقف الخلافات داخلها، بسبب ما اعتبره بعض القيادات تفردًا بالرأي من قبل الغنوشي وتجاهلًا لرأي الأغلبية.

ويعد المكي القيادي الأبرز في معارضة توجهات الغنوشي، الذي يتضح أنه بدأ يفقد سيطرته على الحركة، خصوصا بعد إعلانه الترشح للانتخابات التشريعية على رأس قائمة ”تونس1″، ما أثار خلافات غير مسبوقة صلب الحركة دفعت بعدد من قياداتها إلى الاستقالة، على غرار لطفي زيتون، المستشار السياسي للغنوشي.

ويؤكد مراقبون من الدوائر القريبة للحركة أن التيارات الموجودة داخل الحركة، لا تتفق حول طريقة إدارتها وحول مستقبل الحزب، فيما لا يؤيد جناح ”الصقور“ قرارات رئيس الحركة راشد الغنوشي وتوجهاته السياسية.

ويرى المتابعون أن هذه الصراعات، التي ظهرت للعلن، ستشهد احتدامًا متصاعدًا، خاصة خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة.