تقرير: وزير الدفاع التونسي يتقدم ”بهدوء“ نحو الرئاسة

رأى تقرير فرنسي أن وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي، يتقدم بهدوء نحو رئاسة تونس، التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال موقع ”موند أفريك“ الفرنسي، في تقرير نشر الأربعاء، إن الزبيدي ”بدأ مناورات كبرى وتحركات للترشح للانتخابات الرئاسية، مستغلًا المزاج العام الرافض للأحزاب الكلاسيكية“.

وأشار التقرير إلى أن الزبيدي ”يحظى بدعم دوائر نفوذ معروفة بعدائها للإسلاميين وحركة النهضة، كما يحظى بدعم كامل من رجل الأعمال التونسي كمال اللطيف، رجل الظل المخيف المعروف بتحريك خيوط اللعبة من وراء الستار“.

وقالت مصادر مقربة من الزبيدي في وقت سابق لـ“إرم نيوز ”، إن وزير الدفاع ”تمكن من جمع أكثر من عشرة توقيعات من نواب البرلمان، وهو العدد الأدنى الذي يفرضه قانون الانتخابات في تونس“.

وأضافت المصادر أن الزبيدي ”حسم أمره بالترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن كان موقفه من الترشح لهذه الانتخابات غامضًا“.