تونس.. الرئيس المؤقت يصدّق على الدعوة للانتخابات الرئاسية

وقّع رئيس تونس المؤقت، محمد الناصر، مساء اليوم الأربعاء، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 15 أيلول/سبتمبر المقبل.

وجرى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الخميس الماضي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بوقت سابق، عن جدولة الانتخابات التي ستتم في البلاد يوم 15 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون: إنّه ”سيتم فتح باب تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية يوم 2 وحتى 9 آب/ أغسطس المقبل، كما ستدوم الحملة الانتخابية 12 يومًا، تنطلق 2 إلى 13 أيلول/ سبتمبر المقبل، وسيكون يوم 14 من الشهر ذاته يوم صمت انتخابي والاقتراع في اليوم التالي“.