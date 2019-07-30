بشكل مفاجئ.. انسحاب عضو من فريق الحوار الوطني الجزائري

أعلن الناشط الجزائري إسماعيل لالماس، اليوم الثلاثاء، انسحابه من عضوية فريق الوساطة والحوار، بمبرر ”غياب رد إيجابي للمطالب الشعبية المتعلقة بإجراءات التهدئة الضرورية لإنجاح الحوار“.

وكان لالماس عضو فريق الوساطة والحوار في الجزائر، قد تعرَّض لتعنيف لفظي من قبل متظاهرين، وجهوا له سيلًا من الانتقادات، وطالبوه بالرحيل من ميدان الحراك الشعبي في العاصمة، ما اضطره للمغادرة فورًا.

وأبدى المتظاهرون في الجمعة الأخيرة انزعاجهم من قبول الخبير الاقتصادي البارز إسماعيل لالماس، لعضوية لجنة الوساطة والحوار، التي أعلن عن تأسيسها رئيس البلاد المؤقت عبدالقادر بن صالح.

وجاء انسحاب لالماس بعد ساعات من تصريحات وزير الدفاع الجزائري بالإنابة، الفريق أحمد قايد صالح، التي حذّر فيها من ”إضاعة الوقت“، وذلك في ردّ منه على رفض بعض الشخصيات السياسية الانخراط في مسعى الحوار الوطني والالتحاق بفريق الوساطة، الذي يقوده كريم يونس رئيس مجلس النواب الأسبق.

ويوم الخميس الماضي، كشفت الرئاسة الجزائرية، عن قائمة مؤلفة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار، لتهيئة الظروف بغرض إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، بينهم لالماس.