الجزائر.. منع مسؤول سابق بوزارة العدل من السفر بسبب قضايا فساد

أصدر المدعي العام لمحكمة ”سيدي أمحمد“ في الجزائر، مساء السبت، قرارًا يقضي بمنع المفتش العام السابق لوزارة العدل ”الطيب بن هاشم“، من مغاردة البلاد على ذمة تحقيقات موسعة بقضايا فساد.

ويعد الطيب بن هاشم من أبرز المسؤولين الكبار بوزارة العدل لسنوات طويلة، ويوصف بأنه أهم أدوات وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الذي فتح القضاء ضده تحقيقات على الفترة التي أدار فيها أهم جهاز في البلاد.

وتقرر منع المسؤول القضائي السابق من السفر لـ“ضرورة التحريات الأولية، حيث تم اتخاذ إجراء المنع من مغادرة التراب الجزائري ضد المعني بالأمر طبقًا لأحكام المادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية“.

ويأتي ذلك بعد 4 أيام فقط من قرار القضاء بمنع وزير العدل السابق ”الطيب لوح“ من السفر وفتح تحقيق قضائي ضده بتكليف الديوان المركزي لقمع الفساد، بشأن ”وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد“.

وتفاجأ الجزائريون بكم هائل من القضايا المشبوهة في وزارة العدل، رغم أن وزيرها السابق ظل يتفاخر بما وصفه ”منجزات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في إصلاحات القضاء“.