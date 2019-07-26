الجزائر.. إعلان حالة طوارئ صحية عقب وفاة حاملين بمستشفيين حكوميين

تثور حالة من الجدل في الجزائر، عقب وفاة سيدتين حاملين داخل مستشفيين حكوميين في محافظة ”المسيلة“ 400 كم شرقي البلاد.

وطالبت فعاليات مدنية بمباشرة تحقيقات على أعلى مستوى، بعد اتهام أقارب الضحيتين لإدارتي المستشفيين بالإهمال المؤدي إلى حالتي الوفاة، ما أجج احتقانًا شعبيًا بانتظار كشف نتائج التحقيق.

وسارعت وزارة الصحة والمستشفيات إلى إيفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف على تداعيات الحادثتين، إذ تعهد الوزير محمد ميراوي بعرض نتائج التحقيق الوزاري، والذي يكون مستقلًا عن تحقيق جهاز القضاء.

وأفاد الوزير، اليوم الجمعة، بأن التحريات الأولية تفيد بوفاة الحامل الأولى بسبب عجز كلوي والثانية بسبب تعقيدات تنفسية، على مستوى القطاع الصحي الحكومي في محافظة ”المسيلة“.