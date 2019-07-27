المغرب يفكك خلية لـ“داعش“ في مدينة طنجة

أعلنت السلطات المغربية، اليوم السبت، عن اعتقال خلية إرهابية مكونة من 5 أفراد بمدينة طنجة، شمالي البلاد.

وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن ”من بين المعتقلين، مقاتل سابق إلى جانب أحد التنظيمات الإرهابية، كان معتقلًا في السجون المغربية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب”.

وحسب المكتب، فإن أعمار المتهمين الخمسة تتراوح بين 24 و36 عامًا، كما ”كانوا على تواصل مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم (داعش)؛ لاستهداف أحد المواقع الحساسة بالمملكة“.

ولا تزال النيابة العامة تجري تحقيقًا مع أعضاء الخلية؛ تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة.

وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت المغرب تفكيك عدة خلايا إرهابية، كان آخرها ”خلية مكونة من 4 أفراد موالين لتنظيم داعش، ينشطون بمنطقة الحوز ضواحي مراكش“.