أمريكا تدرج قياديًا متشددًا في مالي على قائمة الإرهاب

أضافت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، عضوًا بارزًا في فرع تنظيم القاعدة في مالي، إلى قائمة الإرهاب العالمي، متهمة إياه بالمشاركة في هجمات لزعزعة الاستقرار في البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إنها ”صنفت با أغ موسى القيادي بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين إرهابيًا عالميًا، وأدرجته على قائمة بالأشخاص الذين ينبغي تجميد أصولهم في الولايات المتحدة“.

وأوضح سيجال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة في بيان، أن ”الوزارة تستهدف قيادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، فرع تنظيم القاعدة في مالي؛ لدورها المزعزع للاستقرار من خلال شن هجمات إرهابية في أنحاء البلاد“.

وأضاف: ”يسهم با أغ موسى، نظرًا لكونه قياديًا في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بشكل مباشر في العنف والاضطرابات التي يؤججها إرهاب القاعدة“.