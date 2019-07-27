مصدر عسكري: مقتل 7 عسكريين أتراك في طرابلس

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أعلن مصدر عسكري ليبي مساء الجمعة أن قوات الجيش الليبي استهدفت مجموعة جنود أتراك في أحد محاور القتال القريبة من وسط العاصمة طرابلس. ووفقا للمصدر فإن قوة من قوات الجيش الخاصة نفذت عملية خلف خطوط العدو استطاعت على إثرها قتل 7 جنود أتراك يقومون بعمليات توجيه وقيادة للمليشيات التابعة للوفاق في محور خلة الفرجان .…