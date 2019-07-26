بعد أشهر من تعيينه في المنصب.. إقالة السفير الموريتاني في السعودية

أقال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة، سفير بلاده لدى المملكة العربية السعودية محمد الأمين ولد الشيخ، بعد أشهر من تعيينه في المنصب.

وعين ولد عبد العزيز سفير موريتانيا السابق في إسبانيا، سيدي عالي ولد سيدي بوبكر، سفيرًا لبلاده في الرياض.

وبحسب تقارير إعلامية موريتانية، فإن إقالة ولد الشيخ الذي شغل على مدى سنوات منصب وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة، جاءت على خلفية تصريحات قيل إنها أغضبت ولد عبد العزيز، أدلى بها خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، وتضمنت هجومًا مبطنًا على حكم الرئيس المنتهية ولايته.

وفي سياق آخر، قرر الرئيس الموريتاني، تعيين وزير الصحة السابق ”كان بوبكر“ سفيرًا في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بعد ساعات قليلة من إقالته.

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، أعلنت الرئاسة الموريتانية، إقالة وزير الصحة ”كان ببكر“ من منصبه وكلفت وزير التجهيز والنقل بمهامه، دون أن تحدد أسباب الإقالة.

وتأتي هذه الإقالات والتعيينات في السلك الدبيلوماسي، قبل أيام من تسليم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز السلطة للرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني، المقرر الخميس المقبل في أول تداول سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين.