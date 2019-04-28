السعودية تنسحب لصالح مرشح موريتانيا لمدير عام ”ألسكو“‎

كشفت مواقع إخبارية موريتانية اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية سحبت مرشحها للمنافسة على منصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ”الألسكو“، لصالح مرشح موريتانيا.

وقالت تلك المصادر، إنه بانسحاب المرشح السعودي تكون 3 دول من أصل 6 كانت مترشحة للمنصب قد انسحبت، في حين ينحصر التنافس بين مرشحي موريتانيا وتونس وسلطة عمان.

وطلبت موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة، دعم معظم الدول العربية للفوز بإدارة منظمة ”الأليسكو“، وأوفدت وزيرًا الثقافة والخارجية إلى دول المغرب العربي، والسودان ومصر وبعض الدول الخليجية والآسيوية، من أجل حشد الدعم لمرشحها.

ومن المقرر أن تنتخب الدول الأعضاء في المنظمة مديرًا عامًا جديدًا، في وقت لاحق اليوم الأحد، خلال اجتماعاتها التي تحتضنها العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وترشح موريتانيا للمرة الثانية الدكتور محمد ولد عمر لمنصب المدير العام لمنظمة ”الألسكو“، حيث نافست على ذات المنصب عام 2017، ولكن مرشح الكويت هلال الحربي فاز آنذاك.

وسبق لولد أعمر، أن تولى عدة مناصب في الحكومة الموريتانية منها وزير الثقافة، ووزير التعليم قبل عدة سنوات، بالإضافة لرئاسته لجامعة ”العيون“ الإسلامية شرق البلاد، وهو يشغل حاليًا منصب مستشار في الرئاسة الموريتانية.

ومحمد ولد أعمر، أستاذ جامعي منذ التسعينيات، يحمل شهادة دكتوراه دولية في الاقتصاد من جامعة وهران في الجزائر بتقدير ”مشرف جدًا“، إضافة لشهادة دكتوراه السلك الثالث في الاقتصاد من القاهرة بتقدير ”ممتاز“.