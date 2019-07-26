تعرّف على صلاحيات الرئيس التونسي المؤقّت

باشر الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، رسميًا مهامه بعد أدائه اليمين الدستورية، خلفًا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وذلك بصلاحيات محدّدة ومحدودة يضبطها الدستور التونسي.

وطبقًا للفصل 85 من الدستور التونسي، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.

وخلال المدة الرئاسية المؤقتة، يتمّ انتخاب رئيس جمهورية لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وعقب توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت، تعهد محمد الناصر، باستكمال مسار الانتخابات المرتقبة في البلاد، مؤكدًا التزامه أمام الجميع بالحفاظ على استقلال تونس والولاء لها، وسلامة ترابها واحترام دستورها وتشريعها ورعاية مصالحها والولاء لها.

وأكد محمد الناصر أن مؤسسات الدولة تعمل بانتظام وجهازية عالية؛ للحفاظ على مكاسب الدولة المستمرة، مشددًا على أن تونس باقية، ومؤكدًا التزامه بالحفاظ على بناء ازدهارها والحفاظ على مكاسب الديمقراطية ودعم الحوار لإرساء السلم الاجتماعي.

كما تعهد بأن يكون رئيسًا لكل التونسيين وباستكمال مسار الانتخابات، داعيًا الجميع إلى وحدة الصف وإعلاء قيمة العمل في تونس والأمل الذي يصنع الثقة والمعجزات، وفق قوله.