اتحاد الشغل التونسي يعلّق كل تحركاته الاحتجاجية إثر وفاة السبسي

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الخميس، تعليق كل التحركات الاحتجاجية المقررة وتأجيلها إلى مواعيد لاحقة، داعيًا الهياكل النقابية إلى مزيد من الوحدة والتضامن من أجل مصلحة تونس.

وعبر، في بيان، عن مشاعر الحزن والألم إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، متقدمًا بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد وكافة الشعب التونسي، وداعيًا إلى ضرورة تنظيم موكب دفن يليق برئيس الجمهورية الذي ساهم في بناء أسس الجمهورية، ويرتقي إلى مستوى النضالات والتضحيات التي قدمها في سبيل البلاد.

وأعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر عنه بعد اجتماع طارئ، عن اطمئنانه لتحمّل رئيس مجلس النوّاب، محمد الناصر، لمسؤولياته وإعلانه تولّي منصب رئيس الجمهورية إلى حين إجراء الانتخابات وفق مقتضيات الدستور.

كما أكد ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية في المواعيد الدستورية، مشددًا على أن ذلك يقتضي تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.

وجدّد البيان موقفه ”الرافض للتعديلات المجراة على القانون الانتخابي، باعتبارها لا تتلاءم مع الدستور وتصادر إرادة الناخب“، مذكرًا بطلبه تأجيل هذه التعديلات إلى ما بعد الانتخابات القادمة بعد التشاور مع كل الأطراف، داعيًا رئيس الجمهورية الحالي والهيئة المستقلّة للانتخابات إلى العمل بالقانون الانتخابي الجاري.

وشدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، على ضرورة أن يتمسك أفراد الشعب التونسي بالوحدة الوطنية، وأن يحافظوا على الدولة ومؤسساتها، وأن يذودوا عن أمن تونس واستقرارها لإنجاح المسار الديمقراطي.