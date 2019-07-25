الرئاسة التونسية تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة السبسي

كشفت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية، سعيدة قراش، اليوم الخميس، تفاصيل ما جرى خلال الليلة الماضية التي شهدت وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية.

وقالت: ”لم ننم الليلة الماضية، وحتى الذين ذهبوا إلى المستشفى عادوا، وأنا غادرت ثم عدت في الساعة الخامسة صباحًا، لأنه طُرح إشكالية مسألة العفو عن المساجين بمناسبة عيد الجمهورية“.

وأضافت قراش، في تصريحات لإذاعة ”شمس اف أم“: ”فجأة تم إعلامنا بتدهور صحة الرئيس ونقله إلى المستشفى العسكري، وبقينا نتابع مع وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، وعندما اتصل بنا وزير الدفاع اليوم أعلمنا بأنه توفي وأنه يجب إصدار بلاغ وكتبنا البلاغ وأعلمنا الرأي العام“.

وأشارت إلى أن الأمور تمت بسلاسة إدارية وقانونية وباحترام كامل للشعب والمؤسسات والدولة.

من جهة أخرى، أفادت قراش بأن من يتحدث عن تسميم وتسمم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي يتحمل مسؤوليته، وذلك في ردها على تصريح لحافظ قائد السبسي لقناة ”نسمة“ قال فيه إن الرئيس تعرض لوعكة صحية طارئة من مخلفات تعرضه لتسمم غذائي.

وقالت إن هذه المسألة تم تجاوزها، خاصة أنه ليس مخولًا لها الحديث في هذه الأمور، وأن من قال ذلك قد يكون تحت تأثير الصدمة“، مضيفة: ”لا يمكن أن أقدم أية معلومة في هذا الجانب، هذه المسألة تتجاوزني وغير مخول لي الحديث في هذا الأمر“ .