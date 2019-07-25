حافظ السبسي يكشف عن وصية والده للتونسيين

قال حافظ قائد السبسي، نجل رئيس الجمهورية الراحل، اليوم الخميس، إن ”تونس تعيش اليوم لحظة وحدة وطنية وألم لفراق رئيس الدولة“.

وأضاف حافظ في مداخلة على قناة ”نسمة“ المحلية الخاصة، أنّ رئيس الجمهورية الراحل كان قد أمضى على الأمر الداعي للانتخابات، مضيفًا: ”لا نرى أي مبرر للقلق على هذا المسار الذي انطلق يوم 22 تموز/يوليو الجاري بتقديم الترشيحات للانتخابات التشريعية“.

وتابع: ”لا خوف على تونس، وأطمئن الشعب العظيم على أن تونس ستنجح في ترسيخ الديمقراطية واستكمال المسار الانتقالي، وتجاوز كل الصعوبات التي تعيشها اليوم، ونحن سنبقى مجندين لحمايتها من كل المخاطر“.

وشدّد على أنّ وصية رئيس الدولة قبل وفاته تتمثل في ضرورة أن يبقى الشعب موحدًا ومتضامنًا بمختلف أطيافه السياسية.

واختتم: ”وفاة رئيس الجمهورية ارتبطت بذكرى تأسيس الجمهورية، ربما اختارت الجمهورية أن تخلده لنتذكر قامات التأسيس في الستينات ورموز بناء دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان في تاريخ تونس الحبيبة.. رحم الله رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي”.