بعد تعيين ”الناصر“ رئيسًا مؤقتًا.. من يرأس البرلمان التونسي؟‎

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالفتاح مورو، اليوم الخميس، أنه لن يكون رئيسًا للبرلمان بدلًا من محمد الناصر الذي سيتقلد مهام رئيس الجمهورية؛ إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وأشار إلى أنه لن يتولى رئاسة مجلس نواب الشعب؛ باعتبار أن الحالة هي حالة شغور مؤقت لرئيس البرلمان وليس شغورًا دائمًا، وأنّ رئيس البرلمان سيستأنف نشاطه على رئاسة البرلمان حال انتهاء مهامه كرئيس نائب للجمهورية.

وأكّد مورو أنه بعد معاينة الشغور سيؤدي رئيس مجلس النواب، محمد الناصر، اليمين الدستورية لتولي منصب رئاسة الجمهورية، حسب ما ينص عليه الدستور، باعتباره رئيسًا نائبًا لمدة 90 يومًا، على حدّ أقصى.