حقيقة وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

نفى مستشار بالرئاسة التونسية قبل قليل، الأنباء المتداولة عن وفاة رئيس البلاد الباجي قائد السبسي.

وقال المستشار فراس قفراش في تدوينة عبر صفحته على موقع فيسبوك:“الرجاء عدم الانسياق وراء الشائعات.. حالة الرئيس مستقرة.. دعواتكم بالشفاء“.

يأتي هذا النفي، في وقت أعلن فيه مستشار آخر بالرئاسة التونسية، أن رئيس البلاد يوجد ”في حالة حرجة للغاية.. لكنه ما زال على قيد الحياة“.

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت عن تعرضه لوعكة صحية حادة، نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري في العاصمة.

وفي وقت سابق، قال مصدر في الرئاسة التونسية لـ“إرم نيوز“، إنه ”تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى المستشفى العسكري وسط العاصمة تونس لإجراء تحاليل وفحوص طبية إثر وعكة صحية مفاجئة“.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ”الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حرج“.