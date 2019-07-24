الجزائر.. إقالة مفاجئة لقائد قوات الدرك الوطني ‎

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، إقالة الجنرال عبدالغالي بلقصير، قائد جهاز الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع الوطني، في قرار مفاجئ لم يتضمن توضيحات.

وقال بيان رئاسي مقتضب: إن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح قرر تعيين الجنرال عبدالرحمن عرعار قائدًا جديدًا للدرك الوطني، وهو تغيير لافت منذ اشتعال موجة الاحتجاجات الشعبية، وفتح تحقيقات بقضايا فساد كبرى.

وشغل بلقصير منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017 رئيسًا لأركان هذا الجهاز الأمني التابع لوزارة الدفاع، ثم حصل على ترقية من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لقيادة قوات الدرك الوطني، خلفًا للواء نوبة مناد.

ويأتي قرار عزل بلقصير بعد تنحية زوجته من منصب رئيس مجلس قضاء ”تيبازة“، الذي يتولى التحقيقات القضائية بملفات فساد مسؤولين كبار مرتبطين بمنظومة حكم بوتفليقة وشقيقه ”السعيد“.