مصادر تكشف هوية المقاتلة الليبية التي هبطت في تونس (فيديو)

كشفت مصادر عسكرية وإعلامية بأن الطائرة التي هبطت في تونس ويقودها العقيد فرج الصغير هي طائرة ليبية تابعة للسلاح الجوي التابع لقيادة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وأوضحت قاعدة الوطية الجوية، بحسب مكتبها الإعلامي، أن الطائرة وهي من طراز L39 أقلعت من مطار براك الشاطئ العسكري، حيث اضطر قائدها للهبوط بعد حصول خلل فني بأجهزة الملاحة الجوية أدى لانحراف مسار الطائرة التي كانت متوجهة إلى قاعدة الوطية من براك الشاطئ.

من جانبه، أشار محمد قنونو، الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق، إلى عدم وجود علاقة لقوات الوفاق بالطائرة، مؤكدًا أنها لا تتبع للكلية الجوية بمصراتة.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في تونس أن طائرة ليبية اخترقت صباح يوم الإثنين المجال الجوي التونسي بمنطقة بني غزال، وهبطت بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين

وأوضحت الوزارة بأن الطائرة عسكرية ليبية من نوع L39 يقودها ضابط طيار برتبة عقيد، الذي أفاد في أول تصريحاته بأنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء خلل فني.

الوفاق تطلب تسليمها

إلى ذلك، شكلت السفارة الليبية في تونس لجنة للتواصل مع السلطات التونسية بشأن الطائرة.

وقالت السفارة، في بيان مقتضب على صفحتها بموقع ”فيسبوك“، إن الخطوة جاءت بتكليف من القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس محمد المعلول.

وفي حين لم تذكر السفارة الليبية أي تفاصيل عن اللجنة أو طلباتها، قال مصدر ليبي، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن المعلول ”طلب بالفعل من تونس تسليم الطائرة وقائدها لحكومة الوفاق (المعترف بها دوليًا)“، من دون معرفة رد الجانب التونسي.