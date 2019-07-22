ظهور جديد للسبسي وهو يباشر مهامه بعد الأزمة الصحية (فيديو)

استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الإثنين، وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، وذلك في ثاني ظهور له بعد مغادرته للمستشفى العسكري بالعاصمة، إثر تعرضه لوعكة صحية، وبعد غيابه لأكثر من أسبوعين، وسط جدل حول حالته الصحية.

وأكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، في تصريح صحفي عقب لقائه بالرئيس التونسي، أن اللقاء استعرض الوضع الأمني في البلاد وخاصّة على الحدود والجاهزية العليا للقوات الأمنية والعسكرية بفضل التنسيق المستمرّ بين المؤسستين العسكرية والأمنية.

وهذا أول نشاط يقوم به رئيس الجمهورية منذ الـ 8 من يوليو/ تموز الجاري، وهو ما دفع ناشطين وعددًا من السياسيين التونسيين إلى التشكيك في الحالة الصحية للسبسي والحديث عن إمكانية ”احتجازه“ داخل القصر الرئاسي، ومنعه من المصادقة على القانون الانتخابي.

لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 22 جويلية 2019 بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي.وصرّح عبد الكريم الزبيدي أنّ اللقاء مع رئيس الدولة استعرض الوضع الأمني بالبلاد وخاصّة على الحدود والجاهزية العليا لقواتنا بفضل التنسيق المستمرّ بين المؤسستين العسكرية والأمنية.كما مثّل اللقاء مناسبة قدّم خلالها وزير الدفاع الوطني عرضا حول الأنشطة التي أشرف عليها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني.© Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الاثنين، ٢٢ يوليو ٢٠١٩

ويؤكد مراقبون أن هذا اللقاء، جاء لإيقاف حملة ”التشكيك“ التي طالت مؤسسة الرئاسة التونسية والحديث المتكرر عن عجز الرئيس التونسي عن القيام بمهامه، خاصة بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أيام ألزمته الفراش.

وقالت مؤسسة الرئاسة التونسية في بيان لها، إن وزير الدفاع الوطني قدّم خلال اللقاء عرضًا حول الأنشطة التي أشرف عليها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 63 لانبعاث الجيش الوطني.

والتقى القائد الأعلى للقوات التونسية المسلحة بوزير الدفاع التونسي، بعد ساعات قليلة من اختراق مقاتلة ليبية عسكرية المجال الجوي التونسي، وهبوطها بشكل اضطراري في منطقة بني غزال التابعة لمحافظة مدنين على الحدود مع ليبيا.