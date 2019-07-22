تونس.. الشاهد يرد على أنباء تدهور صحة السبسي

أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، يوم الإثنين، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ”بخير“، نافيًا الأخبار المتداولة بخصوص تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على أداء مهامه.

وأضاف يوسف، في تصريح للصحفيين، أن السبسي ”في صحة جيدة، وأن كل ما يتم ترويجه بخصوص تدهور حالته الصحة هو إشاعات.. رئيس الجمهورية صحته لا بأس بها والباقي كله إشاعات“.

وجاء تصريح يوسف الشاهد، بعد تواتر الحديث عن تدهور الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي (92 عامًا) وعدم قدرته على أداء مهامه وتسيير دواليب الدولة.

وعزز غياب الرئيس التونسي عن الأنظار لمدة 16 يومًا وامتناعه عن ختم القانون الانتخابي، الإشاعات المتداولة بخصوص الحالة الصحية للسبسي بعد أيام قليلة من شفائه من وعكة صحية ”حادة“.

ويؤكد خبراء أن نفي الشاهد لخبر مرض رئيس الجمهورية التونسي، جاء كمحاولة لامتصاص حدة الصراع الممتد بين الطرفين منذ أشهر، بسبب امتناع السبسي عن ختم القانون الانتخابي رغم انتهاء الآجال القانونية.

وفي وقت سابق، أعلن حزب ”تحيا تونس”، الذي يتزعمه يوسف الشاهد، أنه سيطبق التعديلات التي أقرها البرلمان التونسي على قانون الانتخاب، رغم عدم توقيعها من قبل رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، وذلك في خطوة غير مسبوقة، عكست حجم الخلاف بين مؤسستي الرئاسة والحكومة.