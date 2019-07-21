استقالة النائب عن حزب ”نداء تونس“ محمد بن صوف

أعلن النائب عن حزب ”نداء تونس“ محمد بن صوف مساء الأحد، استقالته من منصبه، معتبرًا أنه لم يعد في الحزب ما يجعله يواصل نشاطه.

جاء ذلك في تطوّر يعمق الأزمة المتواصلة في حزب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قبل 3 أشهر من الانتخابات المرتقبة.

وأضاف صوف في نص استقالته الذي نشره على صفحته في ”فيسبوك“، أنه ”استمر ضمن قيادة الحزب رغم العواصف التي عاش على وقعها خلال السنوات الأخيرة، وأنه اختار عدم خوض تجربة تقييم الأسباب التي قادت نداء تونس إلى هذا الوضع خارج أطره، وأنه فضّل ترك المجال للمؤرخين، للوقوف على أسباب سقوط ما وصفه بالصرح العظيم“، وفق قوله.

وعاشت كتلة حزب ”نداء تونس“ في البرلمان، مؤخرًا، على وقع موجة جديدة غير مسبوقة من الاستقالات.

ومنذُ عام 2015، يعيش حزب نداء تونس أزمة سياسية وحركة انشقاقات تعمقت في الآونة الأخيرة، بالصراع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الباجي قايد السبسي، وصلت حدّ تبادل الاتهامات بالإضرار بالحزب ومصالحه.