قيادي في ”نداء تونس“: حركة النهضة تسعى لـ“الانقضاض“ على الحكم

اتهم القيادي البارز في حركة نداء تونس رضا بلحاج، حركة النهضة الإسلامية، بالسعي إلى ”الانقضاض“ على الحكم وتهديد المسار الانتقالي بالبلاد.

وقال بلحاج في تدوينة على ”فيسبوك“، إن حركة النهضة ”باتت تشكل خطرًا على مسار الانتقال الديمقراطي، وتخطط للتغلغل في مفاصل الدولة التونسية“.

وأضاف أن حركة النهضة ”تناور لمنع إرساء المحكمة الدستورية، بعدما ادعت حرصها على تجاوز الفراغ الذي ظهر خلال الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس الباجي قائد السبسي عندما اقترحت منح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، صلاحيات المحكمة الدستورية، ما اعتبر محاولة لإرساء محكمة على مقاسها“.

وتابع أنه ”لا بد لحركة النهضة أن تتخلى عن مناوراتها التي تهدف أساسًا إلى إضعاف رئيس الدولة من خلال منعه من تعيين أعضاء المحكمة الدستورية“.