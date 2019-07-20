بعد غيابه لأسبوعين.. مستشار ”السبسي“ يكشف تطورات وضعه الصحي

كشف مستشار الرئيس التونسي نور الدين بن تيشة، السبت أن الباجي قايد السبسي بخير، وذلك عقب الجدل الذي أثاره الغياب المفاجئ للرئيس، وامتناعه عن ختم القانون الانتخابي رغم انتهاء المدة القانونية.

وقال بن تيشة، في تصريح لإذاعة ”شمس أف أم“ المحلية، إن الرئيس التونسي ”في صحة جيــدة وتماثل للشفاء وسوف ينهي عهدته الرئاسية ويواصل أنشطته الرسمية بصفة عادية“، وفق تعبيره.

وتوارى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن الأنظار منذ 14 يومًا، إذ كان آخر ظهور له يوم 5 تموز/يوليو الجاري، عندما ظهر في مقطع فيديو قصير وهو يوقّع الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019، وأمرًا آخر يقضي بتمديد حالة الطوارئ.

والغياب المفاجئ للرئيس التونسي خاصة أنه كان قد غادر المستشفى بعد شفائه من وعكة صحة ”حادة، دفع ناشطين إلى إطلاق حملة ”أين الرئيس؟“، طالبوا من خلالها رئاسة الحكومة بتقديم توضيح بخصوص الوضع الصحي للسبسي البالغ من العمر 92 عامًا.

يذكر أن الرئيس الباجي قايد السبسي، كان قد تعرض لوعكة صحّية ”مفاجئة“، نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، حيث تلقى العلاج ثم غادره وأعلن عن عودته لمباشرة مهامه بشكل رسمي.

وإلى جانب غياب السبسي عن الظهور، فإن الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية لم تنشر أيَّ بيان أو نشاط للرئيس منذ يوم 8 تموز/يوليو الجاري، وهو ما أثار عدة تساؤلات وطرح نقاط استفهام حول حقيقة الوضع الصحّي للسبسي.