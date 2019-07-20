مستشار رئاسي: السبسي يرفض تعديل قانون الانتخابات التونسية

أعلن المستشار برئاسة الجمهورية التونسية، نورالدين بن تيشة، أنّ الرئيس الباجي قائد السبسي، رفض التوقيع على تعديلات صادق البرلمان على إضافتها لقانون الانتخابات.

وذكر بن تيشة، في تصريح صحفي، أن السبسي لن يوقّع على التعديلات ،“لأنها بعيدة كل البعد عن مبادئه“، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الرئيس اعتبر القانون يُقصي بعض الخصوم السياسيين قبل فترة وجيزة من الانتخابات، لافتًا إلى أن واجب ”رئيس الجمهورية العمل على إنجاح الانتخابات حتى تكون ديمقراطية وشفافة“، وفق قوله.

وقدّم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشروعًا لتعديل قانون الانتخابات، صدّق عليه البرلمان، قبل أن يطعن 51 نائبًا في دستوريتها، لكن الهيئة المكلّفة بمراقبة دستورية القوانين أقرّت بأن التعديلات متطابقة مع الدستور التونسي.

وأحالت الهيئة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية التونسية، لتوقيعه حتى يصبح نافذًا، قبل أن يعلن مستشاره الموقف الآنف.