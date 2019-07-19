الجيش الليبي يسيطر على معسكر استراتيجي جنوبي طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، الجمعة، سيطرته على معسكر اليرموك الاستراتيجي، جنوبي العاصمة طرابلس وطرد الميليشيات منه.

وقال مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“ من محور اليرموك: إنّ ”وحدات الجيش سيطرت اليوم على معسكر اليرموك والحي السكني الواقع قربه بعد معارك عنيفة مع الحشد الميليشياوي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، أسفرت عن سقوط قتلى وتدمير العديد من الآليات التابعة لها، وفرارها من المنطقة“.

وعلل المصدر سيطرة الجيش الليبي على معسكر اليرموك في وقت سابق وانسحابه منه، بأنه عملية تكتيكية تستهدف سحب الميليشيات إلى خارج المناطق السكنية تمهيدًا للتعامل معها.

وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي فيديو يظهر الكتيبة 111 من داخل معسكر اليرموك، مؤكدة سيطرة الجيش التامة عليه والمنطقة المحيطة به.

وأفادت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ بأنّ ”ميليشيات كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري وقوة الردع المشتركة أبو سليم التي يقودها غنيوة الككلي منيت بهزيمة فادحة وخسرت العديد من عناصرها وآلياتها في اشتباكات اليرموك، وانسحبت بعيدًا عن المنطقة“.

وشهدت ساعات صباح اليوم مناوشات واشتباكات متقطعة في محيط المطار وكوبري ومنطقة الكازيرما والأحياء البرية، وهي تحت سيطرة الجيش كاملة.

ويشن الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من ”الميليشيات والإرهابيين“.