الجيش الليبي يعلن اقتراب معركة الحسم في طرابلس

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء الجمعة، قرب معركة الحسم في ضواحي العاصمة طرابلس، حيث تخوض مواجهات مع قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني التي تشير التقارير إلى وجود خلافات بين أنصارها حاليًا.

ودعا بيان صادر عن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عبر موقع ”فيسبوك“ شباب طرابلس إلى المشاركة في الخطوة الأخيرة لتحرير طرابلس، قائلًا: ”على شباب العاصمة طرابلس الاستعداد لساعة الصفر وتنظيم التعاون بين الأحياء والمجموعات للانقضاض على الميليشيات المختبئة والهاربين من الجبهات الذين يحتلّون المدينة“.

وفي سياق متصل، فإنّ خلافات حادة طرأت بين حكومة الوفاق والميليشيات المتحالفة معها، حيث أعلن ”تجمع ثوار تاجوراء“ المقرب من مفتي الجماعات المتشددة الصادق الغرياني عن عقد اجتماع، السبت المقبل، في مركز البحوث الصناعية في تاجوراء، يجمع أعيان وحكماء وبلديات ونشطاء المنطقة الغربية .

وأوضح التجمع، عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، أن المجتمعين سيناقشون فصل المجلس الرئاسي الحالي عن حكومة الوفاق، بالإضافة إلى مناقشة تغيير لجنة الأزمة التي يرأسها وزير التعليم بحكومة الوفاق عمر عبدالجليل.

وأشار مفتي الجماعات المتشددة، في بيان له من تركيا، إلى ضرورة تغيير حكومة الوفاق وعدد من المسؤولين، متهمًا إياهم بالقصور في العمل وكذلك بالتواصل مع العدو؛ أي ”الجيش الليبي“.

يذكر أن الجيش الليبي يخوض معارك عنيفة في محاور طرابلس وضواحي غريان منذ الأسبوع الماضي، مع تقدم لقواته باتجاه وسط العاصمة الليبية طرابلس مع تواصل غارات جوية تستهدف تمركزات ومخازن السلاح والذخيرة.