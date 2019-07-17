حبس ثاني وزير جزائري في قضية فساد ”السيارات الكورية“‎

قرر المستشار المحقق بالمحكمة العليا في الجزائر، اليوم الأربعاء، إيداع وزير الصناعة السابق بدة محجوب، رهن الحبس المؤقت عقب سماع أقواله في قضية فساد تتعلق بتلاعبات في مصنع تركيب السيارات الكورية ”كيا“ لرجل الأعمال الشهير حسان عرباوي.

ووجه القاضي المحقق إلى الوزير السابق تهمتي إساءة استغلال المنصب الحكومي، ومنح امتيازات غير مستحقة، ليلتحق بذلك بقائمة مكونة من 17 مسؤولًا متهمًا في القضية بينهم رئيسا الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وثلاثتهم رهن الحبس.

وفي هذه القضية، أمر قاضي التحقيق لدى مجلس القضاء الجزائري بوضع 7 متهمين رهن الحبس المؤقت، وبينهم رجل الأعمال ”عرباوي حسان“، ومسؤولين حاليين في وزارة الصناعة والمناجم، وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري، ومدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية.