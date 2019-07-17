الصحفي المغربي بوعشرين يستنجد بالعفو الملكي

قرر الصحفي المغربي توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة ”أخبار اليوم“ وموقع ”اليوم24″، المدان بالسجن 12 عامًا بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب، أن يرفع ملتمساً إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس للعفو عنه.

وذكرت صحيفة ”الأحداث المغربية“ في عددها ليوم الأربعاء، أن العفو الملكي يعد المرحلة الأخيرة التي تبقت له للنجاة من المشكل الذي أوقع فيه نفسه بنفسه.

وأفادت الصحيفة بأن متتبعين للقضية قالوا إن المغتصب يجب أن يلتمس العفو أولا من ضحاياه.

وتُوبع توفيق بوعشرين على خلفية عدد من التهم، وهي: ”الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتكه العرض بالعنف والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، وارتكاب جنح التحرش الجنسي، وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل التصوير والتسجيل“.

وارتكبت هذه الأفعال في حق 8 صحفيات ومستخدمات بمقاولته الصحفية، وقع تصويرهن وتسجيلهن على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

وكانت محكمة في الدار البيضاء، أمرت في وقت سابق بإجراء اختبار على الأشرطة الجنسية للمتهم بوعشرين، وذلك بعد أن طعن فيها دفاعه وأنكر المتهم ذاته أن تكون الأشرطة عائدة له، زاعمًا أنها أشرطة مفبركة.