عقب استجوابه لساعات.. المحكمة العليا بالجزائر تخلي سبيل وزير السياحة

أخلت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الثلاثاء، سبيل وزير السياحة والصناعات التقليدية عبدالقادر بن مسعود، عضو الحكومة الحالية، بعد استجوابه في قضايا فساد متعددة تخص تعاملات مشكوكًا في شرعيتها وصفقات غير مشروعة وتبديد المال العام.

وقال المدعي العام إن المستشار المحقق استمع للوزير، في علاقته برجل الأعمال الشهير محيي الدين طحكوت، الموقوف في سجن ”الحراش“، منذ العاشر من يونيو/حزيران الماضي.

وجرى التحقيق مع الوزير بوصفه واليًا سابقًا لمحافظة تيسمسيلت، التي شهدت في وقت سابق تلاعبًا في صفقات حكومية مسندة إلى رجال أعمال ارتبطوا بمنظومة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ويحاكم طحكوت بقضايا فساد تتعلق بإبرام صفقات غير مبررة في قطاع التصنيع المحلي للسيارات، والتلاعب بصفقات النقل الجامعي الحكومي، والاستحواذ على عقارات صناعية وأراض زراعية باستغلال النفوذ.