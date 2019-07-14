الجيش الجزائري يحبط مخططًا لتنفيذ اعتداءات ”إرهابية“

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم الأحد، عن إجهاض مخطط لتنفيذ ”هجمات إرهابية“ تستهدف المتظاهرين السلميين، بواسطة ”عبوات ناسفة“.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن ”العمليات مكنت من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة من طرف قوة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني وهو جهاز أمني تابع للدفاع“.

وأشار البيان إلى أن التحريات بينت وجود تحركات مشبوهة لعناصر متطرفة موضع بحث من طرف قوات الجيش الجزائري، في نواح متفرقة من البلاد، وذلك أثناء مظاهرات الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي.

وتابع البيان أن عملية التوقيفات تمت بين الثالث والسابع من يوليو الجاري، وبينت علاقة بين هؤلاء ومجموعة إرهابية تستهدف تنفيذ اعتداءات على متظاهرين في مسيرات الجمعة باستعمال متفجرات.